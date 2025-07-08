Imenik podjetij
The University of Sydney
The University of Sydney Plače

Plače The University of Sydney se gibljejo od $65,826 skupnega letnega nadomestila za Analitik kibernetske varnosti na spodnjem koncu do $100,496 za Poslovni analitik na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri The University of Sydney. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Programski inženir
Median $69.7K
Podatkovni znanstvenik
Median $76.6K
Poslovni analitik
$100K

Analitik kibernetske varnosti
$65.8K
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at The University of Sydney is Poslovni analitik at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $100,496. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The University of Sydney is $73,145.

Drugi viri