Imenik podjetij
The Stepstone Group
The Stepstone Group Plače

Plače The Stepstone Group se gibljejo od $52,462 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $184,677 za Vodja podatkovne znanosti na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri The Stepstone Group. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Vodja podatkovne znanosti
$185K
Podatkovni znanstvenik
$94.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Vodja izdelkov
$101K
Prodaja
$52.5K
Programski inženir
$109K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri The Stepstone Group je Vodja podatkovne znanosti at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $184,677. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri The Stepstone Group je $103,850.

