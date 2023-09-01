Imenik podjetij
The ODP Corporation
The ODP Corporation Plače

Plače The ODP Corporation se gibljejo od $139,300 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $190,950 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri The ODP Corporation. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Programski inženir
Median $171K
Prodaja
$139K
Vodja programskega inženiringa
$191K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at The ODP Corporation is Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at The ODP Corporation is $171,000.

