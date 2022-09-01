Imenik podjetij
The Container Store
The Container Store Plače

Plače The Container Store se gibljejo od $50,250 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $108,780 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri The Container Store. Zadnja posodobitev: 10/19/2025

Služba za stranke
$50.3K
Finančni analitik
$71.7K
Vodja izdelkov
$91.5K

Programski inženir
$109K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri The Container Store je Programski inženir at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $108,780. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri The Container Store je $81,597.

