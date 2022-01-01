Imenik podjetij
The Clorox Company
The Clorox Company Plače

Plače The Clorox Company se gibljejo od $109,450 skupnega letnega nadomestila za Računovodja na spodnjem koncu do $236,640 za Človeški viri na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri The Clorox Company. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Median $121K
Računovodja
$109K
Poslovni razvoj
$161K

Služba za stranke
$117K
Vodja podatkovne znanosti
$172K
Človeški viri
$237K
Informacijski tehnolog (IT)
$131K
Prodaja
Median $165K
Arhitekt rešitev
Median $190K
Tveganostni kapitalist
$130K
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
RSU

Pri The Clorox Company so RSUs predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (25.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri The Clorox Company je Človeški viri at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $236,640. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri The Clorox Company je $146,265.

Izbrane službe

