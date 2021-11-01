Imenik podjetij
The Boring Company
The Boring Company Plače

Plače The Boring Company se gibljejo od $89,550 skupnega letnega nadomestila za Oblikovalec izdelkov na spodnjem koncu do $230,000 za Programski inženir na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri The Boring Company. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Median $230K

Full-Stack programski inženir

Strojni inženir
Median $90K
Podatkovni znanstvenik
$149K

Strojni inženir
$143K
Oblikovalec izdelkov
$89.6K
Vodja projekta
$154K
Kadrovik
$119K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri The Boring Company je Programski inženir z letnim skupnim plačilom $230,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri The Boring Company je $142,811.

