Tesco Platy

Platový rozsah Tesco sa pohybuje od $6,071 v celkovej kompenzácii ročne pre Človeški viri na spodnom konci do $160,217 pre Oblikovalec izdelkov na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tesco. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer 1 $28.5K
Software Engineer 2 $53.5K
Software Engineer 3 $97K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Podatkovni inženir

Vodja razvoja programske opreme
Median $104K
Vodja izdelka
WL1 $50.4K
WL2 $92.6K
WL2 $115K

Znanstvenik podatkov
Median $91.3K
Tehnični vodja programa
Median $48.2K
Administrativni asistent
Median $30.8K
Prodaja
Median $31.8K
Računovodja
$44.1K

Tehnični računovodja

Razvoj poslovanja
$100K
Tekstopisec
$38.5K
Služba za stranke
$32K
Analitik podatkov
$63.7K
Vodja znanosti podatkov
$64.2K
Finančni analitik
$137K
Grafični oblikovalec
$121K
Človeški viri
$6.1K
Informacijski tehnolog (IT)
$78.2K
Pravna služba
$33.7K
Svetovalec za upravljanje
$85.6K
Oblikovalec izdelkov
$160K
Kadrovik
$47.8K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Tesco je Oblikovalec izdelkov at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $160,217. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Tesco je $63,729.

