Teradyne
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

Teradyne QA programski inženir Plače

Mediana QA programski inženir nadomestila in United States pri Teradyne znaša skupaj $120K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Teradyne. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Mediani paket
company icon
Teradyne
Software Engineer
North Reading, MA
Skupaj na leto
$120K
Raven
L2
Osnovna plača
$120K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Leta v podjetju
0 Leta
Leta izkušenj
0 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Teradyne?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Teradyne so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za QA programski inženir pri Teradyne in United States znaša letno skupno plačilo $205,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Teradyne za vlogo QA programski inženir in United States je $119,000.

Drugi viri