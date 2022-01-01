Tenable Platy

Adresár Spoločností
Platový rozsah Tenable sa pohybuje od $43,447 v celkovej kompenzácii ročne pre Znanstvenik podatkov na spodnom konci do $487,775 pre Vodja izdelka na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tenable. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Vodja izdelka
Senior Product Manager $296K
Principal Product Manager $488K
Razvijalec programske opreme
Median $149K

Polno-stack programski inženir

Prodaja
Median $170K

Uspeh strank
$214K
Znanstvenik podatkov
$43.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$83.6K
Operacije trženja
$67.3K
Oblikovalec izdelkov
$127K
Kadrovik
$140K
Vodja razvoja programske opreme
$205K
Arhitekt rešitev
$276K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Tenable podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

