Tempus Platy

Platový rozsah Tempus sa pohybuje od $29,108 v celkovej kompenzácii ročne pre Administrativni asistent na spodnom konci do $256,275 pre Prodaja na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Tempus. Naposledy aktualizované: 8/16/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Software Engineer $129K
Senior Software Engineer $161K

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
Data Scientist $150K
Senior Data Scientist $150K
Vodja razvoja programske opreme
Median $185K

Vodja izdelka
Median $152K
Administrativni asistent
$29.1K
Poslovni analitik
$68.6K
Služba za stranke
$56.8K
Uspeh strank
$69.7K
Analitik podatkov
$79.6K
Vodja programa
$84.6K
Prodaja
$256K
Analitik kibernetske varnosti
$140K
Tehnični pisec
$76.4K
Plán nadobudnutia práv

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ akcie
RSU

V spoločnosti Tempus podliehajú RSUs 4-ročnému plánu nadobudnutia práv:

  • 25% nadobúda sa v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda sa v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda sa v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

