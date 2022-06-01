Adresár Spoločností
Templafy Platy

Platový rozsah Templafy sa pohybuje od $68,559 v celkovej kompenzácii ročne pre Kadrovik na spodnom konci do $155,775 pre Technical Account Manager na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Templafy. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Razvijalec programske opreme
Median $85.9K
Vodja izdelka
$106K
Vodja projekta
$70.3K

Kadrovik
$68.6K
Technical Account Manager
$156K
Tehnični vodja programa
$153K
Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Templafy je Technical Account Manager at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $155,775. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Templafy je $95,901.

