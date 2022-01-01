Adresár Spoločností
Temasek
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

Temasek Platy

Platový rozsah Temasek sa pohybuje od $10,612 v celkovej kompenzácii ročne pre Operacije službe za stranke na spodnom konci do $218,900 pre Informacijski tehnolog (IT) na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Temasek. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
Median $74.8K

Polno-stack programski inženir

Znanstvenik podatkov
Median $112K
Operacije službe za stranke
$10.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Analitik podatkov
$63.7K
Finančni analitik
$192K
Strojni inženir
$54.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$219K
Vodja izdelka
$31.3K
Vodja projekta
$29.9K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Temasek je Informacijski tehnolog (IT) at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $218,900. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Temasek je $63,701.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre Temasek

Súvisiace spoločnosti

  • Marshall Wace
  • Juniper Square
  • Riviera Partners
  • Capital Group
  • Vista Equity Partners
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje