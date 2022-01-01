Adresár Spoločností
TELUS
Pracujete tu? Nárokujte si svoju spoločnosť

TELUS Platy

Platový rozsah TELUS sa pohybuje od $10,107 v celkovej kompenzácii ročne pre Služba za stranke na spodnom konci do $135,281 pre Razvijalec programske opreme na hornom konci. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov TELUS. Naposledy aktualizované: 8/15/2025

$160K

Dostanete zaplatené, nebudete oklamaní

Vyjednali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 tisíc $ (niekedy 300 tisíc $+).Dajte si vyjednať plat alebo váš životopis skontrolovaný skutočnými expertmi - náborármi, ktorí to robia denne.

Razvijalec programske opreme
L1 $62.3K
L2 $73.5K
L3 $83.4K
L4 $90.9K
L5 $129K
L6 $135K

Inženir zagotavljanja kakovosti (QA)

Backend programski inženir

Polno-stack programski inženir

Inženir strojnega učenja

DevOps inženir

Vodja izdelka
L1 $76K
L2 $69.6K
L3 $90.5K
L4 $106K
L5 $174K
L6 $85.9K
Oblikovalec izdelkov
L2 $68.5K
L3 $68.2K
L4 $86.3K

Oblikovalec uporabniške izkušnje

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

59 9
59 9
Znanstvenik podatkov
L2 $87.5K
L3 $92.4K
L4 $87K
L5 $102K
Vodja razvoja programske opreme
L4 $114K
L5 $97.6K
Trženje
L1 $56.1K
L2 $66.5K
Vodja programa
Median $85K
Poslovni analitik
Median $56.2K
Analitik kibernetske varnosti
Median $76.8K
Analitik podatkov
Median $37.1K
Vodja znanosti podatkov
Median $110K
Arhitekt rešitev
Median $129K

Arhitekt podatkov

Svetovalec za upravljanje
Median $95.6K
Poslovne operacije
$101K
Vodja poslovnih operacij
$96.9K
Razvoj poslovanja
$99.3K
Vodja kabineta
$92.6K
Tekstopisec
$88.4K
Služba za stranke
$10.1K
Finančni analitik
$76.8K
Strojni inženir
$75.2K
Človeški viri
$66.4K
Informacijski tehnolog (IT)
$11.6K
Operacije trženja
$104K
Strojni inženir
$72.9K
Vodja oblikovanja izdelkov
$107K
Vodja projekta
$14.5K
Prodaja
$55.4K
Tehnični vodja programa
$89.6K
Zaupanje in varnost
$41.7K
Raziskovalec uporabniške izkušnje
$88.2K
Chýba vaša pozícia?

Hľadať všetky platy na našej stránke kompenzácií alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

The highest paying role reported at TELUS is Razvijalec programske opreme at the L6 level with a yearly total compensation of $135,281. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TELUS is $86,649.

Odporúčané ponuky práce

    Nenašli sa žiadne odporúčané ponuky práce pre TELUS

Súvisiace spoločnosti

  • Sprint
  • Swisscom
  • BT
  • EXFO
  • Tucows
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje