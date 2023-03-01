Imenik podjetij
Telia
Telia Plače

Plače Telia se gibljejo od $38,667 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $115,247 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Telia. Zadnja posodobitev: 9/2/2025

$160K

Programski inženir
Median $89.8K
Vodja izdelkov
Median $71.7K
Služba za stranke
$38.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Podatkovni znanstvenik
$75.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$102K
Prodaja
$75.4K
Vodja programskega inženiringa
$115K
Arhitekt rešitev
$75.3K
Pogosta vprašanja

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Telia ialah Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $115,247. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Telia ialah $75,533.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Telia

