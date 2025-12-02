Imenik podjetij
Telecom Jobs
Telecom Jobs Podatkovni znanstvenik Plače

Povprečno Podatkovni znanstvenik skupno nadomestilo in Kazakhstan pri Telecom Jobs se giblje od KZT 12.66M do KZT 17.63M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Telecom Jobs. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$26.6K - $31.4K
Kazakhstan
Običajen razpon
Možen razpon
$24.9K$26.6K$31.4K$34.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Telecom Jobs in Kazakhstan znaša letno skupno plačilo KZT 17,627,095. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Telecom Jobs za vlogo Podatkovni znanstvenik in Kazakhstan je KZT 12,655,351.

