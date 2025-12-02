Imenik podjetij
Teladoc Health
Teladoc Health Vodja tehničnih programov Plače

Povprečno Vodja tehničnih programov skupno nadomestilo in United States pri Teladoc Health se giblje od $168K do $239K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Teladoc Health. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$190K - $217K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$168K$190K$217K$239K
Običajen razpon
Možen razpon

Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Teladoc Health so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja tehničnih programov pri Teladoc Health in United States znaša letno skupno plačilo $238,950. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Teladoc Health za vlogo Vodja tehničnih programov in United States je $168,075.

