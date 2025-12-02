Imenik podjetij
Teladoc Health
Teladoc Health Oblikovalec produktov Plače

Oblikovalec produktov nadomestilo in United States pri Teladoc Health znaša $173K na year za Senior Product Designer. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $163K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Teladoc Health. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Product Designer
$173K
$159K
$5.8K
$8.7K
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Teladoc Health so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)



Vključeni nazivi

UX oblikovalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Teladoc Health in United States znaša letno skupno plačilo $207,400. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Teladoc Health za vlogo Oblikovalec produktov in United States je $150,020.

