Trženje nadomestilo in United States pri Teladoc Health znaša $139K na year za Senior. Mediana yearnega nadomestila in United States znaša skupaj $98.8K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Teladoc Health. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
Marketing I
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing II
$ --
$ --
$ --
$ --
Marketing III
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior
$139K
$119K
$12.5K
$7K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Teladoc Health so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/teladoc-health/salaries/marketing.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.