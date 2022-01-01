Teladoc Health Plače

Plače Teladoc Health se gibljejo od $49,670 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $305,000 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Teladoc Health. Zadnja posodobitev: 9/1/2025
Hybrid made me Depressed
Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...
Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.
33%
LETO 1
33%
LETO 2
33%
LETO 3
Pri Teladoc Health so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:
33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)
33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)
Obiščite skupnost Levels.fyi, kjer se lahko povezujete z zaposlenimi iz različnih podjetij, pridobite nasvete za kariero in še več.