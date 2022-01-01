Imenik podjetij
Teladoc Health
Teladoc Health Plače

Plače Teladoc Health se gibljejo od $49,670 skupnega letnega nadomestila za Služba za stranke na spodnjem koncu do $305,000 za Arhitekt rešitev na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri Teladoc Health. Zadnja posodobitev: 9/1/2025

$160K

Programski inženir
Software Engineer I $104K
Software Engineer II $135K
Software Engineer III $175K
Senior Software Engineer $188K

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Podatkovni znanstvenik
Data Scientist II $138K
Data Scientist III $172K
Senior Data Scientist $264K

Zdravstvena informatika

Vodja izdelkov
Product Manager II $178K
Senior Product Manager $190K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Vodja programskega inženiringa
Median $270K
Oblikovalec izdelkov
Median $163K

UX oblikovalec

Arhitekt rešitev
Median $305K
Trženje
Median $98.8K
Služba za stranke
$49.7K
Uspeh strank
$109K
Kadrovik
$199K
Prodaja
$294K
Vodja tehniškega programa
$204K
UX raziskovalec
$206K
Razpored pridobivanja

33%

LETO 1

33%

LETO 2

33%

LETO 3

Vrsta delnic
RSU

Pri Teladoc Health so RSUs predmet 3-letnega razporeda pridobivanja:

  • 33% se pridobi v 1st-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 2nd-LETO (33.00% letno)

  • 33% se pridobi v 3rd-LETO (33.00% letno)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri Teladoc Health je Arhitekt rešitev z letnim skupnim plačilom $305,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Teladoc Health je $178,333.

