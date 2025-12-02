Imenik podjetij
Povprečno Podatkovni analitik skupno nadomestilo in United States pri Tektree se giblje od $57.8K do $83.9K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tektree. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$65.6K - $76.1K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$57.8K$65.6K$76.1K$83.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Tektree?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni analitik pri Tektree in United States znaša letno skupno plačilo $83,895. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tektree za vlogo Podatkovni analitik in United States je $57,810.

