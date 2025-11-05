Tekion Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Tekion se giblje od ₹2.01M na year za L1 do ₹7.22M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹4.06M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tekion. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus L1 Associate Software Engineer ( Začetna stopnja ) ₹2.01M ₹1.73M ₹243K ₹34.8K L2 Software Engineer ₹2.73M ₹2.25M ₹465K ₹14K L3 Senior Software Engineer ₹4.68M ₹3.87M ₹816K ₹0 L4 Staff Software Engineer ₹6.34M ₹5.28M ₹1.01M ₹53.8K Prikaži 1 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic Options Pri Tekion so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

