Tekion
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Greater Bengaluru

Tekion Programski inženir Plače v Greater Bengaluru

Programski inženir nadomestilo in Greater Bengaluru pri Tekion se giblje od ₹2.01M na year za L1 do ₹7.22M na year za L5. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹4.06M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tekion. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
Associate Software Engineer(Začetna stopnja)
₹2.01M
₹1.73M
₹243K
₹34.8K
L2
Software Engineer
₹2.73M
₹2.25M
₹465K
₹14K
L3
Senior Software Engineer
₹4.68M
₹3.87M
₹816K
₹0
L4
Staff Software Engineer
₹6.34M
₹5.28M
₹1.01M
₹53.8K
Najnovejše prijave plač
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Vrsta delnic
Options

Pri Tekion so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Backend programski inženir

QA programski inženir

Varnostni programski inženir

Raziskovalni znanstvenik

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Tekion in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹7,229,769. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tekion za vlogo Programski inženir in Greater Bengaluru je ₹4,417,853.

