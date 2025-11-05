Programski inženir nadomestilo in Chennai Metropolitan Area pri Tekion se giblje od ₹1.61M na year za L1 do ₹3.28M na year za L3. Mediana yearnega nadomestila in Chennai Metropolitan Area znaša skupaj ₹1.45M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tekion. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
L1
₹1.61M
₹1.3M
₹275K
₹40.6K
L2
₹3.55M
₹3.21M
₹337K
₹0
L3
₹3.28M
₹3.28M
₹5.4K
₹0
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tekion so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
