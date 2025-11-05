Tekion Oblikovalec produktov Plače v Greater Bengaluru

Oblikovalec produktov nadomestilo in Greater Bengaluru pri Tekion se giblje od ₹1.18M na year za L1 do ₹3.93M na year za L4. Mediana yearnega nadomestila in Greater Bengaluru znaša skupaj ₹3.81M. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tekion. Nazadnje posodobljeno: 11/5/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus L1 Associate Product Designer ₹1.18M ₹1.18M ₹0 ₹0 L2 Product Designer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- L3 Senior Product Designer ₹2.31M ₹2.31M ₹0 ₹0 L4 Staff Product Designer ₹3.93M ₹3.93M ₹0 ₹0 Prikaži 1 Več stopenj

+ ₹5.01M + ₹7.69M + ₹1.73M + ₹3.02M + ₹1.9M Don't get lowballed

Najnovejše prijave plač

​ Filter tabele Naroči se Dodaj Dodaj plačo Dodaj plačilo

Podjetje Lokacija | Datum Naziv ravni Oznaka Leta izkušenj Skupaj / V podjetju Skupna nadomestila ( INR ) Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus Nobena plača ni bila najdena Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Kadrovska služba / zaposlovanje? Ustvarite interaktivno ponudbo

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Vrsta delnic Options Pri Tekion so Options predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Tekion ?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik Naročite se na preverjene Oblikovalec produktov ponudbe . Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več → Vnesite vaš e-poštni naslov Vnesite vaš e-poštni naslov Naroči se To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .