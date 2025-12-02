Imenik podjetij
Tecore
Tecore Programski inženir Plače

Povprečno Programski inženir skupno nadomestilo in Tunisia pri Tecore se giblje od TND 170K do TND 242K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tecore. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$65.8K - $77K
Tunisia
Običajen razpon
Možen razpon
$57.4K$65.8K$77K$81.9K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Tecore?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Tecore in Tunisia znaša letno skupno plačilo TND 242,424. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tecore za vlogo Programski inženir in Tunisia je TND 169,904.

