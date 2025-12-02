Imenik podjetij
TechStyle Fashion Group
TechStyle Fashion Group Oblikovalec produktov Plače

Povprečno Oblikovalec produktov skupno nadomestilo in United States pri TechStyle Fashion Group se giblje od $116K do $165K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TechStyle Fashion Group. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$132K - $150K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$116K$132K$150K$165K
Običajen razpon
Možen razpon

Potrebujemo samo še 3 več Oblikovalec produktov prijavs pri TechStyle Fashion Group za odklepanje!

Povabite svoje prijatelje in skupnost, da anonimno dodajo plače v manj kot 60 sekundah. Več podatkov pomeni boljše vpoglede za iskalce zaposlitve, kot ste vi, in našo skupnost!

Kakšne so karierne stopnje pri TechStyle Fashion Group?

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri TechStyle Fashion Group in United States znaša letno skupno plačilo $165,200. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TechStyle Fashion Group za vlogo Oblikovalec produktov in United States je $116,200.

Drugi viri

