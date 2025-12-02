Imenik podjetij
Techstars
Techstars Tvegani kapitalist Plače

Mediana Tvegani kapitalist nadomestila in United States pri Techstars znaša skupaj $225K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Techstars. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Mediani paket
company icon
Techstars
Managing Director
hidden
Skupaj na leto
$225K
Raven
-
Osnovna plača
$180K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$45K
Leta v podjetju
4 Leta
Leta izkušenj
25 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Techstars?
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tvegani kapitalist pri Techstars in United States znaša letno skupno plačilo $305,000. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Techstars za vlogo Tvegani kapitalist in United States je $192,500.

Drugi viri

