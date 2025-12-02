Imenik podjetij
Techstars
Techstars Vodja projektov Plače

Povprečno Vodja projektov skupno nadomestilo in United States pri Techstars se giblje od $107K do $155K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Techstars. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$121K - $140K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$107K$121K$140K$155K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Techstars?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja projektov pri Techstars in United States znaša letno skupno plačilo $154,700. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Techstars za vlogo Vodja projektov in United States je $106,600.

Drugi viri

