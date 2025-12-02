Imenik podjetij
Povprečno Arhitekt rešitev skupno nadomestilo in United States pri TechnoMile se giblje od $133K do $189K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TechnoMile. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$150K - $171K
United States
Običajen razpon
Možen razpon
$133K$150K$171K$189K
Običajen razpon
Možen razpon

Najbolje plačan paket za Arhitekt rešitev pri TechnoMile in United States znaša letno skupno plačilo $188,800. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TechnoMile za vlogo Arhitekt rešitev in United States je $132,800.

