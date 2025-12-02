Imenik podjetij
Technology Innovation Institute
Technology Innovation Institute Strojni inženir Plače

Povprečno Strojni inženir skupno nadomestilo in United Arab Emirates pri Technology Innovation Institute se giblje od AED 206K do AED 288K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Technology Innovation Institute. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$60.8K - $73.6K
United Arab Emirates
Običajen razpon
Možen razpon
$56K$60.8K$73.6K$78.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Mehatronski inženir

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Strojni inženir pri Technology Innovation Institute in United Arab Emirates znaša letno skupno plačilo AED 287,677. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Technology Innovation Institute za vlogo Strojni inženir in United Arab Emirates je AED 205,838.

