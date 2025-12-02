Imenik podjetij
Technology & Strategy Vodstveni svetovalec Plače

Povprečno Vodstveni svetovalec skupno nadomestilo in United Arab Emirates pri Technology & Strategy se giblje od AED 486K do AED 690K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Technology & Strategy. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$150K - $178K
United Arab Emirates
Običajen razpon
Možen razpon
$132K$150K$178K$188K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Technology & Strategy?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodstveni svetovalec pri Technology & Strategy in United Arab Emirates znaša letno skupno plačilo AED 690,005. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Technology & Strategy za vlogo Vodstveni svetovalec in United Arab Emirates je AED 486,003.

