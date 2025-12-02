Imenik podjetij
TechnipFMC
Povprečno Prodaja skupno nadomestilo in Colombia pri TechnipFMC se giblje od COP 56.42M do COP 80.1M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TechnipFMC. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$16.1K - $19.1K
Colombia
Običajen razpon
Možen razpon
$14.2K$16.1K$19.1K$20.2K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri TechnipFMC?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Prodaja pri TechnipFMC in Colombia znaša letno skupno plačilo COP 80,103,614. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TechnipFMC za vlogo Prodaja in Colombia je COP 56,420,806.

