Povprečno Inženir materialov skupno nadomestilo in India pri Technip Energies se giblje od ₹3.36M do ₹4.61M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Technip Energies. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$41.6K - $49.4K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$38.4K$41.6K$49.4K$52.6K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Technip Energies?

Najbolje plačan paket za Inženir materialov pri Technip Energies in India znaša letno skupno plačilo ₹4,606,210. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Technip Energies za vlogo Inženir materialov in India je ₹3,364,536.

