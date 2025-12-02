Imenik podjetij
Technicolor
Technicolor Vodja programskega inženirstva Plače

Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Technicolor. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$152K - $177K
United Kingdom
Običajen razpon
Možen razpon
$141K$152K$177K$197K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Technicolor?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Vodja programskega inženirstva pri Technicolor in United Kingdom znaša letno skupno plačilo £147,258. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Technicolor za vlogo Vodja programskega inženirstva in United Kingdom je £105,184.

Drugi viri

