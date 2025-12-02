Imenik podjetij
Tech Mahindra
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Tvegani kapitalist

  • Vse plače Tvegani kapitalist

Tech Mahindra Tvegani kapitalist Plače

Tvegani kapitalist nadomestilo in India pri Tech Mahindra znaša ₹368K na year za U1. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tech Mahindra. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$4.1K - $4.9K
India
Običajen razpon
Možen razpon
$3.6K$4.1K$4.9K$5.2K
Običajen razpon
Možen razpon
Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
U1
$4.2K
$4.2K
$0
$0
U2
$ --
$ --
$ --
$ --
U3
$ --
$ --
$ --
$ --
U4
$ --
$ --
$ --
$ --
Dodaj komp.Primerjaj stopnje

Prispevaj
Kakšne so karierne stopnje pri Tech Mahindra?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Tvegani kapitalist ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Sodelavec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tvegani kapitalist pri Tech Mahindra in India znaša letno skupno plačilo ₹452,613. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tech Mahindra za vlogo Tvegani kapitalist in India je ₹318,797.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Tech Mahindra

Povezana podjetja

  • Infosys
  • LTI
  • Mindtree
  • Tata Consultancy Services
  • HCL Technologies
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/tech-mahindra/salaries/venture-capitalist.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.