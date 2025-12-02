Imenik podjetij
Tech Mahindra
Tech Mahindra Tehnični pisec Plače

Povprečno Tehnični pisec skupno nadomestilo in Canada pri Tech Mahindra se giblje od CA$70K do CA$102K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tech Mahindra. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$57.3K - $66.6K
Canada
Običajen razpon
Možen razpon
$50.5K$57.3K$66.6K$73.3K
Običajen razpon
Možen razpon

Kakšne so karierne stopnje pri Tech Mahindra?

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Tehnični pisec pri Tech Mahindra in Canada znaša letno skupno plačilo CA$101,572. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tech Mahindra za vlogo Tehnični pisec in Canada je CA$69,991.

