Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete TE Connectivity. Nazadnje posodobljeno: 12/2/2025

Povprečno skupno nadomestilo

$112K - $136K
Singapore
Običajen razpon
Možen razpon
$105K$112K$136K$143K
Običajen razpon
Možen razpon

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri TE Connectivity in Singapore znaša letno skupno plačilo SGD 185,021. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TE Connectivity za vlogo Podatkovni znanstvenik in Singapore je SGD 135,576.

