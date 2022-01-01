Imenik podjetij
TDK
TDK Plače

Plače TDK se gibljejo od $15,672 skupnega letnega nadomestila za Podatkovni znanstvenik na spodnjem koncu do $256,275 za Inženir materialov na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri TDK. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Strojni inženir
Median $156K

ASIC inženir

Programski inženir
Median $166K

Inženir strojnega učenja

Strojni inženir
Median $170K

Podatkovni znanstvenik
$15.7K
Informacijski tehnolog (IT)
$122K
Inženir materialov
$256K
Oblikovalec izdelkov
$88.5K
Vodja izdelkov
$106K
Vodja projekta
$56.4K
Vodja tehniškega programa
$218K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri TDK je Inženir materialov at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $256,275. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TDK je $138,853.

