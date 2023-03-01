Imenik podjetij
TDCX
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje

TDCX Plače

Plače TDCX se gibljejo od $11,390 skupnega letnega nadomestila za Kadrovik na spodnjem koncu do $42,870 za Prodaja na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri TDCX. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Bodite plačani, ne izigrávani

Pogajali smo se za tisoče ponudb in redno dosegamo povečanja za 30.000 $ ali več (včasih tudi 300.000 $ ali več). Pogajajte se za svojo plačo ali pa preglejte svoj življenjepis pri resničnih strokovnjakih - zaposlovalcih, ki se s tem ukvarjajo vsak dan.

Prodaja
Median $42.9K
Administrativni asistent
$26.3K
Poslovni analitik
$33.6K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Poslovni razvoj
$30K
Služba za stranke
$23.6K
Operacije službe za stranke
$28.6K
Informacijski tehnolog (IT)
$14.7K
Trženje
$37.2K
Trženjske operacije
$36.5K
Kadrovik
$11.4K
Programski inženir
$15.1K
Manjka vaš naziv?

Poiščite vse plače na naši strani za plače ali dodajte svojo plačo za pomoč pri odklepanju strani.


Pogosta vprašanja

The highest paying role reported at TDCX is Prodaja with a yearly total compensation of $42,870. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at TDCX is $28,558.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za TDCX

Povezana podjetja

  • Amazon
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Roblox
  • Uber
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri