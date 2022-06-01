Imenik podjetij
TD SYNNEX
TD SYNNEX Plače

Plače TD SYNNEX se gibljejo od $43,396 skupnega letnega nadomestila za Prodaja na spodnjem koncu do $179,100 za Vodja programskega inženiringa na zgornjem koncu. Levels.fyi zbira anonimne in preverjene plače trenutnih in bivših zaposlenih pri TD SYNNEX. Zadnja posodobitev: 9/20/2025

$160K

Programski inženir
Median $155K
Poslovni analitik
$51.8K
Poslovni razvoj
Median $78K

Korporativni razvoj
$47.7K
Finančni analitik
$53.9K
Informacijski tehnolog (IT)
$69.3K
Oblikovalec izdelkov
$97K
Vodja izdelkov
$69.8K
Vodja programa
$58.6K
Prodaja
$43.4K
Prodajni inženir
$99.5K
Vodja programskega inženiringa
$179K
Vodja tehniškega programa
$61.8K
Pogosta vprašanja

Najbolje plačana pozicija pri TD SYNNEX je Vodja programskega inženiringa at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $179,100. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri TD SYNNEX je $69,345.

