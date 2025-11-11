Imenik podjetij
Tata Group
  • Plače
  • Programski inženir

  • Backend programski inženir

  • India

Tata Group Backend programski inženir Plače v India

Mediana Backend programski inženir nadomestila in India pri Tata Group znaša skupaj ₹2.65M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Group. Nazadnje posodobljeno: 11/11/2025

Mediani paket
company icon
Tata Group
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹2.65M
Raven
L3
Osnovna plača
₹2.65M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
3 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Group so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Backend programski inženir pri Tata Group in India znaša letno skupno plačilo ₹3,867,089. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Group za vlogo Backend programski inženir in India je ₹2,086,512.

