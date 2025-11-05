Imenik podjetij
Tata Group
Tata Group Podatkovni znanstvenik Plače v Greater Bengaluru

Mediana Podatkovni znanstvenik nadomestila in Greater Bengaluru pri Tata Group znaša skupaj ₹1.46M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Group.

Mediani paket
company icon
Tata Group
Senior Data Consultant
Bengaluru, KA, India
Skupaj na leto
₹1.46M
Raven
Senior Consultant
Osnovna plača
₹1.46M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
7 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Tata Group?
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Group so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Podatkovni znanstvenik pri Tata Group in Greater Bengaluru znaša letno skupno plačilo ₹1,511,250. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Group za vlogo Podatkovni znanstvenik in Greater Bengaluru je ₹1,455,538.

