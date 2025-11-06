Tata Consultancy Services Programski inženir Plače v Ireland

Programski inženir nadomestilo in Ireland pri Tata Consultancy Services se giblje od €47.6K na year za C2 do €77.9K na year za C3A. Mediana yearnega nadomestila in Ireland znaša skupaj €69.1K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Začetna stopnja ) € -- € -- € -- € -- C1 Assistant Engineer € -- € -- € -- € -- C2 IT Analyst €47.6K €45.3K €0 €2.3K C3A Assistant Consultant €77.9K €75.5K €0 €2.4K Prikaži 4 Več stopenj

Najnovejše prijave plač

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Tata Consultancy Services ?

