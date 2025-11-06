Programski inženir nadomestilo in Greater Hyderabad Area pri Tata Consultancy Services se giblje od ₹398K na year za C1Y do ₹1.48M na year za C5. Mediana yearnega nadomestila in Greater Hyderabad Area znaša skupaj ₹443K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
C1Y
₹398K
₹395K
₹1.7K
₹867
C1
₹626K
₹622K
₹1.5K
₹2.5K
C2
₹979K
₹961K
₹4.9K
₹13.5K
C3A
₹1.65M
₹1.63M
₹0
₹10.9K
Podjetje
Naziv ravni
Leta izkušenj
Skupna nadomestila
|Nobena plača ni bila najdena
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
