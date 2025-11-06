Tata Consultancy Services Programski inženir Plače v Greater Ahmedabad

Programski inženir nadomestilo in Greater Ahmedabad pri Tata Consultancy Services se giblje od ₹357K na year za C1Y do ₹690K na year za C1. Mediana yearnega nadomestila in Greater Ahmedabad znaša skupaj ₹485K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja Dodaj komp. Primerjaj stopnje

Naziv stopnje Skupaj Osnova Delnice (/yr) Bonus C1Y Assistant Engineer Trainee ( Začetna stopnja ) ₹357K ₹357K ₹0 ₹0 C1 Assistant Engineer ₹690K ₹684K ₹0 ₹5.8K C2 IT Analyst ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- C3A Assistant Consultant ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Prikaži 4 Več stopenj

+ ₹5.03M + ₹7.72M + ₹1.73M + ₹3.03M + ₹1.91M Don't get lowballed

Najnovejše prijave plač

​ Filter tabele Naroči se Dodaj Dodaj plačo Dodaj plačilo

Podjetje Lokacija | Datum Naziv ravni Oznaka Leta izkušenj Skupaj / V podjetju Skupna nadomestila ( INR ) Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus Nobena plača ni bila najdena Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

Kadrovska služba / zaposlovanje? Ustvarite interaktivno ponudbo

Razpored pridobivanja Glavna 25 % LETO 1 25 % LETO 2 25 % LETO 3 25 % LETO 4 Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja: 25 % se pridobi v 1st - LETO ( 25.00 % letno )

25 % se pridobi v 2nd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 3rd - LETO ( 2.08 % mesečno )

25 % se pridobi v 4th - LETO ( 2.08 % mesečno )

Kakšen je razpoред pridobivanja pri Tata Consultancy Services ?

Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe . Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več → Vnesite vaš e-poštni naslov Vnesite vaš e-poštni naslov Naroči se To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi Predloži nov naziv