Imenik podjetij
Tata Consultancy Services
Delate tukaj? Zahtevajte vaše podjetje
    Levels FYI Logo
  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Chile

Tata Consultancy Services Programski inženir Plače v Chile

Mediana Programski inženir nadomestila in Chile pri Tata Consultancy Services znaša skupaj CLP 35.42M na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Mediani paket
company icon
Tata Consultancy Services
Salesforce Engineer
Santiago, RM, Chile
Skupaj na leto
CLP 35.42M
Raven
C3A
Osnovna plača
CLP 35.42M
Stock (/yr)
CLP 0
Bonus
CLP 0
Leta v podjetju
2 Leta
Leta izkušenj
4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Tata Consultancy Services?
Block logo
+CLP 54.61M
Robinhood logo
+CLP 83.8M
Stripe logo
+CLP 18.83M
Datadog logo
+CLP 32.96M
Verily logo
+CLP 20.72M
Don't get lowballed
Najnovejše prijave plač
DodajDodaj plačoDodaj plačilo

Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Nobena plača ni bila najdena
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvozi podatkeOglej si odprta delovna mesta
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Prejemajte preverjene plače v vaš nabiralnik

Naročite se na preverjene Programski inženir ponudbe.Po elektronski pošti boste prejeli razčlenitev podrobnosti o nadomestilu. Izvedi več

To spletno mesto je zaščiteno z reCAPTCHA in veljajo Googlovi Pravilnik o zasebnosti in Pogoji storitve .

Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Podatkovni inženir

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Sistemski inženir

Spletni razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Tata Consultancy Services in Chile znaša letno skupno plačilo CLP 56,497,620. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Programski inženir in Chile je CLP 35,417,335.

Izbrane službe

    Ni najdenih izbranih služb za Tata Consultancy Services

Povezana podjetja

  • Infosys
  • HCL Technologies
  • Tech Mahindra
  • Mphasis
  • Mindtree
  • Prikaži vsa podjetja ➜

Drugi viri