  • Plače
  • Programski inženir

  • Vse plače Programski inženir

  • Canada

Tata Consultancy Services Programski inženir Plače v Canada

Programski inženir nadomestilo in Canada pri Tata Consultancy Services se giblje od CA$83.8K na year za C1 do CA$112K na year za C5. Mediana yearnega nadomestila in Canada znaša skupaj CA$99.5K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
C1Y
Assistant Engineer Trainee(Začetna stopnja)
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
C1
Assistant Engineer
CA$83.8K
CA$80.8K
CA$348.3
CA$2.6K
C2
IT Analyst
CA$100K
CA$97.8K
CA$0
CA$2.3K
C3A
Assistant Consultant
CA$101K
CA$97.1K
CA$0
CA$3.8K
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Plače pripravnikov

Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Frontend programski inženir

Backend programski inženir

Full-Stack programski inženir

Mrežni inženir

QA programski inženir

Podatkovni inženir

Produkcijski programski inženir

DevOps inženir

Inženir zanesljivosti spletnih strani

Sistemski inženir

Spletni razvijalec

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Programski inženir pri Tata Consultancy Services in Canada znaša letno skupno plačilo CA$121,801. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Programski inženir in Canada je CA$96,296.

