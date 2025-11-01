Programski inženir nadomestilo in India pri Tata Consultancy Services se giblje od ₹483K na year za C1Y do ₹2.27M na year za SP1. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹684K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
C1Y
₹483K
₹480K
₹2.7K
₹0
C1
₹554K
₹551K
₹2.7K
₹0
C2
₹1.1M
₹1.08M
₹0
₹18.3K
C3A
₹1.48M
₹1.47M
₹0
₹6.2K
25%
LETO 1
25%
LETO 2
25%
LETO 3
25%
LETO 4
Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:
25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)
25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)
25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)
