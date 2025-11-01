Imenik podjetij
Tata Consultancy Services Oblikovalec produktov Plače

Oblikovalec produktov nadomestilo in India pri Tata Consultancy Services se giblje od ₹705K na year za C1 do ₹1.53M na year za C4. Mediana yearnega nadomestila in India znaša skupaj ₹519K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/1/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Dodaj komp.Primerjaj stopnje
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
C1
Assistant Designer
₹705K
₹705K
₹0
₹0
C2
Designer
₹879K
₹854K
₹0
₹25K
C3A
Assistant Consultant
₹1.07M
₹1.07M
₹0
₹0
C3B
Associate Consultant
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Oblikovalec produktov pri Tata Consultancy Services in India znaša letno skupno plačilo ₹1,530,044. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Oblikovalec produktov in India je ₹519,392.

