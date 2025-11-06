Imenik podjetij
Tata Consultancy Services
  • Mexico

Tata Consultancy Services Informacijski tehnolog (IT) Plače v Mexico

Mediana Informacijski tehnolog (IT) nadomestila in Mexico pri Tata Consultancy Services znaša skupaj MX$244K na year. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services.

Mediani paket
Tata Consultancy Services
IT Support
Skupaj na leto
MX$244K
Raven
C1Y
Osnovna plača
MX$244K
Stock (/yr)
MX$0
Bonus
MX$0
Leta v podjetju
2-4 Leta
Leta izkušenj
2-4 Leta
Kakšne so karierne stopnje pri Tata Consultancy Services?
Najnovejše prijave plač
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Informacijski tehnolog (IT)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Tata Consultancy Services in Mexico znaša letno skupno plačilo MXMX$8,932,909. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Informacijski tehnolog (IT) in Mexico je MXMX$4,664,256.

