  • Plače
  • Informacijski tehnolog (IT)

  • Vse plače Informacijski tehnolog (IT)

  • Chennai Metropolitan Area

Tata Consultancy Services Informacijski tehnolog (IT) Plače v Chennai Metropolitan Area

Informacijski tehnolog (IT) nadomestilo in Chennai Metropolitan Area pri Tata Consultancy Services znaša ₹467K na year za C1. Mediana yearnega nadomestila in Chennai Metropolitan Area znaša skupaj ₹438K. Oglejte si razčlenitev osnovne plače, delnic in bonusov za celotne nadomestilne pakete Tata Consultancy Services. Nazadnje posodobljeno: 11/6/2025

Povprečna Nadomestilo po Stopnja
Naziv stopnje
Skupaj
Osnova
Delnice
Bonus
C1Y
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C1
₹467K
₹467K
₹0
₹0
C2
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
C3A
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Prikaži 4 Več stopenj
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Najnovejše prijave plač
Podjetje

Lokacija | Datum

Naziv ravni

Oznaka

Leta izkušenj

Skupaj / V podjetju

Skupna nadomestila

Osnovna plača | Delnice (leto) | Bonus
Razpored pridobivanja

25%

LETO 1

25%

LETO 2

25%

LETO 3

25%

LETO 4

Pri Tata Consultancy Services so Dodelitve delnic/kapitalskih deležev predmet 4-letnega razporeda pridobivanja:

  • 25% se pridobi v 1st-LETO (25.00% letno)

  • 25% se pridobi v 2nd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 3rd-LETO (2.08% mesečno)

  • 25% se pridobi v 4th-LETO (2.08% mesečno)



Vključeni nazivi

Predloži nov naziv

Informacijski tehnolog (IT)

Pogosta vprašanja

Najbolje plačan paket za Informacijski tehnolog (IT) pri Tata Consultancy Services in Chennai Metropolitan Area znaša letno skupno plačilo ₹513,836. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri Tata Consultancy Services za vlogo Informacijski tehnolog (IT) in Chennai Metropolitan Area je ₹437,911.

